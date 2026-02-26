Tottenham traversează un sezon de coșmar! Sport.ro a arătat aici în ce situație a ajuns finalista Champions League din 2019, echipa care a cucerit Europa League, nu mai departe de sezonul trecut!

Și, ca să ne dăm seama că perspectiva retrogradării e cât se poate de reală pentru Spurs, e suficient să vedem ce a declarat, astăzi, Igor Tudor, antrenorul care l-a înlocuit, de curând, pe Thomas Frank.

„Să evit retrogradarea cu Tottenham ar fi cea mai mare provocare din cariera mea (n.r. – de antrenor) de până acum. Am o motivaţie foarte mare pentru a reuşi şi am încrederea că vom reuşi“, a spus tehnicianul în vârsta de 47 de ani. Încă un semn că Tottenham a devenit un colos decăzut, în Premier League, dacă inclusiv actualul „principal“ vorbește despre pericolul retrogradării.

În mijlocul acestui sezon dezolant pe plan intern, consolarea londonezilor se leagă de ce au reușit în Europa. Spurs are un parcurs excelent în Liga Campionilor, unde s-a calificat direct în optimile de finală, urmând să întâlnească Atletico Madrid sau Galatasaray Istanbul, în funcţie de ce se va stabili la tragerea la sorţi de vineri.