Echipa de handbal feminin SCM Râmnicu Vâlcea a anunţat, miercuri, pe pagina sa de Facebook, un nou transfer pentru sezonul viitor, cel al pivotului brazilian Tamires Morena De Araujo Frossard.

Tamires Morena, de la Gloria Bistrița la SCM Râmnicu Vâlcea

Tamires Morena va veni de la CS Gloria Bistriţa şi a semnat un contract valabil până în 2028.

Încă din anul 2013, Morena este o prezenţă obişnuită în lotul naţional al Braziliei, cu care a câştigat numeroase competiţii continentale, printre care enumerăm Jocurile Panamericane sau Campionatul Panamerican, remarcându-se ''prin prezenţa sa fizică, mobilitatea optimă pentru un pivot şi capacitatea de a realiza cu succes ambele faze ale jocului''.

Tamires Morena a jucat în campionatele puternice din Europa (Ungaria, Norvegia, Franţa sau România), dar şi în cupele europene.

În afară de Dunărea Brăila, ea a mai evoluat la Gyori Audi ETO KC, Mosonmagyarovari KC SE, Cercle Dijon Bourgogne, Larvik HK şi Kisvardai KC.

Ce a declarat brazilianca

"Sunt foarte fericită să fac parte din acest club şi abia aştept să încep noul sezon purtând tricoul SCM Râmnicu Vâlcea. Mai ales după un sezon atât de special pentru mine, în care am trăit bucuria de a deveni mamă.

Sunt cu adevărat recunoscătoare pentru primirea călduroasă din partea clubului şi pentru tot sprijinul pe care l-am primit, lucru care m-a făcut să mă simt confortabil şi parte dintr-o familie.

Abia aştept să revin pe teren, alături de suporteri şi de atmosfera incredibilă care există la Vâlcea. Mulţumesc şi ne vedem în sezonul următor!", a declarat Tamires Morena.

Zece transferuri la SCM Râmnicu Vâlcea pentru viitorul sezon

Acesta este al zecelea transfer pentru sezonul viitor anunţat de SCM, după extrema dreaptă olandeză Sara Dekker (Team Esbjerg), interul dreapta francez Marie-Helene Sajka (OGC Nice Côte d'Azur Handball), interul stânga norvegian Emilie Hegh Arntzen (Ikast Handbold), centrul francez Grace Zaadi (Krim Ljubljana), interul stânga Ştefania Stoica (Gloria Bistriţa), interul stânga olandez Inger Smits (CSM Bucureşti), extrema stânga olandeză Zoe Sprengers (Team Esbjerg), interul stânga brazilian Larissa Fernanda Da Silva Nascimento (Rocasa Gran Canaria) şi portarul norvegian June Cecilie Krogh (Storhamar Handball Elite).

Toate jucătoarele au semnat până în 2028, cu o excepţie, June Cecilie Krogh având un contract până în 2029, scrie Agerpres.