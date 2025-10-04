Cu un contract care expiră în 2026, bavarezii se grăbesc să-i ofere o nouă înțelegere lui Dayot Upamecano, de teamă că ar putea ajunge la rivale de top precum Real Madrid sau Liverpool.



Discuțiile pentru prelungire sunt în desfășurare de mai mult timp, iar jurnalistul specializat în transferuri Fabrizio Romano a transmis că o înțelegere era aproape perfectată în primăvară. Totuși, câteva detalii au blocat momentan acordul, iar negocierile continuă. Antrenorul Vincent Kompany îl consideră pe francez o piesă esențială în proiectul său și a cerut conducerii să rezolve situația.



Cere salariu mare și e pândit de granzii Europei



Presa din Germania scrie că fundașul în vârstă de 26 de ani solicită o mărire salarială considerabilă, plus un bonus consistent la semnătură, condiții care au încetinit tratativele. Pe fir au intrat deja mai multe cluburi importante din Premier League, La Liga și Serie A, care monitorizează cu atenție situația.



Real Madrid și Liverpool sunt două dintre numele vehiculate care ar fi gata să profite dacă Upamecano nu ajunge la un acord cu Bayern. Negocierile ar putea dura încă câteva luni, decizia finală urmând să-i aparțină jucătorului, care se află într-o poziție de forță.

