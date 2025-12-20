La finalul partidei, Cristi Chivu, tehnicianul „nerazzurrilor”, a trebuit să răspundă întrebărilor incomode legate de absența din primul minut a golgheterului Lautaro Martinez, decizie care a cântărit greu în economia partidei.



Antrenorul român și-a asumat responsabilitatea pentru alcătuirea primului „11”, explicând că rotația a fost obligatorie din cauza calendarului infernal din acest final de an 2025. Chivu a subliniat că riscul accidentărilor este prea mare pentru a forța titularii meci de meci.



„Lautaro pe bancă? Nu mă gândeam la finală, a fost a opta partidă în puțin peste 20 de zile. Și el are nevoie de odihnă, pentru că ne așteaptă multe meciuri în ianuarie. În acest moment nu ne putem permite să pierdem jucători pe drum. Este vorba despre gestionarea unui grup care este la înălțime pentru toate competițiile pe care le înfruntăm. Și Martinez merită să joace și vreau să le ofer tuturor posibilitatea de a susține cauza, este un sezon lung și avem nevoie mereu de toți”, a spus Cristi Chivu după meci.



Fără regrete după „loteria” penalty-urilor



Deși dezamăgit de eliminare, Chivu a refuzat să critice arbitrajul sau să caute scuze în afara terenului. Tehnicianul a remarcat diferența de atitudine dintre cele două reprize, Inter fiind dominată în prima parte, dar revenind autoritar după pauză.



„Penalty-urile sunt o loterie, nu se antrenează. Mă agăț de curajul acestor băieți care au făcut o repriză secundă grozavă, lucruri pe care aș vrea să le văd mereu la echipa mea. Despre arbitru nu vorbesc, au VAR, pot revedea fazele. Mă preocupă echipa și să înțeleg cum să creștem și să ne îmbunătățim. Apoi, la bine și la rău mergem înainte, trebuie să înțelegem că se poate greși, toți o facem. Nu am nimic de regretat sau de reproșat, mergem înainte. După gol, ei ne-au presat mult și am ieșit greu, am atacat puțin profunzimea, dar în repriza a doua am dominat, am jucat în jumătatea lor. Fotbalul e așa, dacă nu dai gol și nu finalizezi situațiile create, ajungi la penalty-uri”, a mai spus antrenorul român.

