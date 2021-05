Koeman, reactie dura dupa ce a fost suspendat: "Daca ii jignesti cu adevarat, te suspenda cu 20 de etape!" Ce a spus antrenorul Barcelonei

Ronald Koeman va fi suspendat pentru duelurile cu Valencia si Atletico, meciuri ce pot decide soarta echipei in lupta pentru castigarea campionatului.

Eliminat in minutul 66 al duelului cu Granada, pierdut cu scorul de 1-2, Koeman nu este multumit de suspendarea primita si va depune recurs: " Vom face apel pentru ca eu cred ca este o sanctiune exagerata. In cazul asta, daca ii jignesti cu adevarat, te suspenda 20 de meciuri! Nu pot fi pe banca maine. Avem un personal tehnic bine facut, care se va descurca si fara mine".

Barcelona este la mana ei in lupta pentru titlu. Daca isi castiga toate meciurile, catalanii vor fi campioni la sfarsitul acestui sezon.

"Imi doresc tot ce e mai bun pentru acest club. Nu devenim nervosi. In plus, sunt un antrenor care, atunci cand schimba lucrurile, vorbeste mai intai cu capitanii. Avem un dialog deschis si ii intreb ce cred ei, dar eu decid. Vorbeam, foarte dezamagiti, despre cum s-a pierdut meciul. Este crucial sa castigam, si pentru Atletico este in aceasta dupa-amiaza si pentru Real Madrid in aceasta seara si apoi pentru Sevilla.

Dupa o infrangere majora, ceea ce trebuie facut este sa castigam. Exista intotdeauna pericolul de a crede ca esti mult superior datorita posesiei. Trebuie sa ne ocupam mai bine pozitiile in aparare. Este adevarat ca in toate partidele avem multa posesie si ne-am creat oportunitati. Defensiv, trebuie sa imbunatatim lucrurile. Ne asteptam la un meci complicat, in care speram sa avem multa. Infrangerea cu Granada fost o dezamagire pentru ca a fost o ocazie ratata, dar nu avem timp sa fim tristi. Suntem inca in lupta pentru a castiga LaLiga. Sunt lucruri de imbunatatit, am vorbit si cred ca echipa este bine pregatita", a incheiat Koeman conferinta de presa premergatoare duelului cu Valencia. Meciul se va disputa duminica.