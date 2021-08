Reacția lui Guardiola când a fost întrebat despre transferul lui Messi: „Eram convinși că Leo va continua la Barca!”

Anunțul care a șocat lumea fotbalului a fost făcut în cursul serii de joi, ziua în care fanii catalanilor se așteptau să vadă anunțul oficial al prelungirii contractului său. Din motive economice, pe care președintele Laporta le-a explicat la o conferință de presă, Messi nu poate rămâne la clubul în tricoul căruia a scris istorie.

Astfel, numele său a fost asociat cu două posibile destinații, care își pot permite, din punct de vedere financiar, transferul: PSG și Manchester City.

Însă, în cazul englezilor, Pep Guardiola a vorbit la conferința de presă despre transferul lui Messi, eliminând orice posibilitate ca acesta să semneze cu Manchester City.

„A fost o surpriză. Laporta a fost clar la conferință în legătură cu motivele. Ca suporter, mi-ar fi plăcut ca el să își încheie cariera la club. Am doar recunoștință pentru cel mai extraordinar jucător pe care l-am văzut.

Ce pot spune este „mulțumesc, pentru că ai adus Barcelona la un alt nivel, ai făcut ca Barcelona să domine lumea pentru o decadă”, îi doresc tot binele din lume pentru ultimii ani ai carierei.

Nu va fi uitat.

Să sperăm că într-o zi putem spune că a fost cel mai bun din toate timpurile, pentru că merită asta. Dacă președintele Laporta a ajuns în situația asta, trebuie să facă acest lucru din păcate, pentru că cineva, înainte, nu s-a descurcat atât de bine.

Grealish va purta numărul 10 pentru că eram convinși în legătură cu el și eram convinși că Leo va continua la Barcelona, deci nu, nu se află în planurile noastre”, a spus Guardiola la conferința de presă.

