Antoine Griezmann, probleme cu fanii Barcelonei! Este acuzat de plecarea lui Messi

Plecarea lui Messi de la Barcelona a produs daune grave în rândul gândurilor suporterilor.

Aceștia încearcă să caute un vinovat, iar primul găsit a fost atacantul francez Antoine Griezmann. El a ajuns în această dimineață, cu mașina personală, la baza de antenament, unde a fost asalatat de suporteri.

Aceștia l-au huiduit pe Griezmann, spunându-i că el este principalul motiv pentru care Messi a plecat. Asta pentru că Antoine nu ar fi fost de acord cu propunerea de micșorare a contractului cu Barcelona, acesta fiind unul dintre factorii ce au dus la probleme financiare ale clubului.

Leo Messi, 21 de ani alături de Barcelona

Lionel Messi (34 ani), sextuplu câştigător al Balonului de Aur, a evoluat întreaga sa carieră la FC Barcelona, care l-a recrutat în 2001, când avea doar 13 ani.

El şi-a făcut debutul oficial în prima echipă a catalanilor în 2004, iar de atunci a disputat 778 de meciuri şi a înscris 672 de goluri în toate competiţiile, câştigând alături de Barca zece titluri în La Liga şi patru Ligi ale Campionilor, printre alte trofee.

Gheorghe Hagi consideră că Lionel Messi este de neînlocuit

Decizia că Lionel Messi nu va continua la Barcelona a șocat pe toată lumea, mai ales că Joan Laporta a tot menționat că negocierile decurg bine. Gică Hagi, care a evoluat pe Camp Nou două sezoane, între 1994 și 1996, este de părere că clubul blaugrana o să sufere după despărțirea de starul argentinian.

„Din păcate, există și despărțire. Viața are momnete in care ne arata că nimic nu este întâmplător. Nu s-a putut din punct de vedere financiar și el va lăsa un gol imens. E un jucător imens, unic, care lasă un gol exact ca Johan Cruyff. Este cel mai mare jucător din istoria Barcelonei. A marcat o epocă în fotbalul mondial și cred că echipa care îl va lua va juca în continuare foarte bine in următorii 3-4 ani”, a declarat Hagi la DigiSport.

Fanii, devastați și în social media

Vestea că Messi nu va evolua pe Camp Nou i-a întristat teribil pe fanii Barcelonei. Aceștia au asaltat internetul cu sute de mii de reacții în care își exprimă regretul că cel mai bun jucător din istoria clubului nu va mai evolua pentru echipa lor favorită. Unele din comentariile internauților după ce catalanii au anunțat că starul argentinian nu și-a prelungit contractul.

„Nu am cuvinte”

„Sunt atât de trist pentru că pleacă de la Barcelona. Fairplay-ul financiar se aplică doar pentru unele cluburi”

„E la fel ca atunci când Seve Carell a plecat din „The Office””

„Sfârșitul unei ere”

„Nimic nu va mai fi la fel”

„Cea mai tristă zi din istoria Barcelonei”

Tweet fc barcelona messi Antoine Griezmann