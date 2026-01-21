În ziua în care Matteo Duțu a ajuns la București pentru a semna cu Dinamo, ”câinii” s-au și despărțit de un jucător din lotul lui Zeljko Kopic.
Este vorba despre Casian Soare, mijlocașul central de 19 ani prezent pe banca de rezerve la ultimele șase meciuri ale lui Dinamo din Superligă.
Soare va evolua sub formă de împrumut la CS Dinamo din Liga 2.
Casian Soare, împrumutat la CS Dinamo
De altfel, echipa lui Florin Bratu a anunțat lotul pentru cantonamentul de iarnă din aceste zile, unul cu multe noutăți:
Portari:
MOLDOVAN Denis
DINCĂ David (CSM Reșița)
CORJENCO Liviu
Fundași:
ULEIA Ionuț
CERNAMORIȚ Rareș
NECULAI Yanis
ANGHEL Ayan
MATEI Silvian
IONIȚĂ Adrian (Chindia Târgoviște)
DEMICI Alin
Mijlocași:
ALEXANDRU Bogdan
MĂLĂELE Roberto
ENACHE Robert (Chindia Târgoviște)
RĂUȚĂ Alexandru (AFC Câmpulung)
SOARE Casian (FC Dinamo)
BALCĂ Radu (Academia CS Dinamo)
STANLEY Obinna Anaeboram (Ashton United)
ZAHARIA Andrei
IOSOFACHE Antonio
COCOȘ ALIN (AFC Câmpulung)
Atacanți:
COCOȘ Cătălin
BĂLȚAT Andrei (Dunărea Giurgiu)
STOICA David (Academia CS Dinamo)
MBANGA KOUBAN Jean Calvin (CS Afumați)
BAMBA Karamoko (CF Talavera)
Foto: Radio Dinamo 1948, Razvan Pasarica/SPORT PICTURES