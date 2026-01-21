OFICIAL OUT de la Dinamo! Plecare de ultimă oră din lotul lui Zeljko Kopic

Continuă mutările în echipa ”câinilor”.

În ziua în care Matteo Duțu a ajuns la București pentru a semna cu Dinamo, ”câinii” s-au și despărțit de un jucător din lotul lui Zeljko Kopic.

Este vorba despre Casian Soare, mijlocașul central de 19 ani prezent pe banca de rezerve la ultimele șase meciuri ale lui Dinamo din Superligă.

Soare va evolua sub formă de împrumut la CS Dinamo din Liga 2.

Casian Soare, împrumutat la CS Dinamo

De altfel, echipa lui Florin Bratu a anunțat lotul pentru cantonamentul de iarnă din aceste zile, unul cu multe noutăți:

Portari:

MOLDOVAN Denis

DINCĂ David (CSM Reșița)

CORJENCO Liviu

Fundași:

ULEIA Ionuț

CERNAMORIȚ Rareș

NECULAI Yanis

ANGHEL Ayan

MATEI Silvian

IONIȚĂ Adrian (Chindia Târgoviște)

DEMICI Alin

Mijlocași:

ALEXANDRU Bogdan

MĂLĂELE Roberto

ENACHE Robert (Chindia Târgoviște)

RĂUȚĂ Alexandru (AFC Câmpulung)

SOARE Casian (FC Dinamo)

BALCĂ Radu (Academia CS Dinamo)

STANLEY Obinna Anaeboram (Ashton United)

ZAHARIA Andrei

IOSOFACHE Antonio

COCOȘ ALIN (AFC Câmpulung)

Atacanți:

COCOȘ Cătălin

BĂLȚAT Andrei (Dunărea Giurgiu)

STOICA David (Academia CS Dinamo)

MBANGA KOUBAN Jean Calvin (CS Afumați)

BAMBA Karamoko (CF Talavera)

Foto: Radio Dinamo 1948, Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

