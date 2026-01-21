În ziua în care Matteo Duțu a ajuns la București pentru a semna cu Dinamo, ”câinii” s-au și despărțit de un jucător din lotul lui Zeljko Kopic.

Este vorba despre Casian Soare, mijlocașul central de 19 ani prezent pe banca de rezerve la ultimele șase meciuri ale lui Dinamo din Superligă.

Soare va evolua sub formă de împrumut la CS Dinamo din Liga 2.

Casian Soare, împrumutat la CS Dinamo

