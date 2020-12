Reactia lui Gerrard dupa ce Ianis Hagi i-a adus lui Rangers cele 3 puncte! "Sunt din nou foarte multumit de el, este intr-un moment bun!"

Ianis Hagi a inscris pentru a doua oara la rand pentru Rangers in campionat!

Mijlocasul roman a inscris golul de 3 puncte in ultima victorie din campionat impotriva lui Hibernian, scor 1-0.

Dupa meci, managerul britanic a vorbit despre evolutia echipei si l-a laudat pe Hagi pentru prestatia pe care a avut-o.

"Ianis a primit oportunitatea de a reveni in echipa si a profitat de ea. Sunt din nou foarte multumit cu prestatia sa, asa cum am fost si etapa trecuta. Este intr-un moment bun. E inca tanar si se dezvolta. L-am putea vedea obosind in ultimele etape.

A fost un meci greu. Stiam ca va fi o provocare. Hibernian s-a organizat foarte bine. Este o victorie importanta. Am invins o echipa buna. Jucatorii ar trebuie sa fie mandri pentru aceasta victorie.

Sunt incantat de echipa si de organizare, de implicarea jucatorilor. In acest campionat trebuie sa te lupti, sa faci mai intai lucrurile urate si dupa aceea sa iti arati calitatile. Adversarii sunt disperati sa ne invinga si trebuie sa ne asteptam la orice. Jucatorii trebuie sa se bucure azi pentru ca le-am rapit Craciunul pentru ca ieri ne-am antrenat. Asta nu e normal, dar maine vor avea o zi libera", a declarat mangerul lui Rangers.

Urmatorul meci al celor de la Rangers, ultimul din 2020, este programat pe 30 decembrie, in deplasare la St. Mirren.