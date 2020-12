"Ce talent! Va deveni unul dintre cei mai buni jucatori!" Fanii, in EXTAZ dupa ce Ianis Hagi a inscris din nou! "Ce forma! Trei goluri si un assist in cinci meciuri"

Ianis Hagi a fost de departe cel mai bun om al primei reprize din Rangers - Hibernian.

Romanul a fost titularizat din nou de Steven Gerrard si asteptarile antrenorului au fost rasplatite din plin.

Ianis a fost cel mai bun om al primei reprize. In minutul 31, Hagi putea deschide scorul cu un sut frumos de la marginea careului, dar mingea a trecut cu putin pe langa poarta. Doua minute mai tarziu, Ianis s-a desprins superb de adversar in interiorul careului, s-a demarcat si a inscris cu latul la coltul lung.

AICI TOT ce se intampla in Rangers - Hibernian!

Fanii au apreciat evolutia lui Ianis si forma de exceptie pe care o traverseaza romanul:

"Ianis Hagi va deveni unul dintre cei mai buni jucatori de-a lungul sezonului! Ce talent!"

Ianis Hagi is going to become one of our best players throughout the course of the season, what a talent — Danny Miller (@DannyMiller872) December 26, 2020

"3 goluri si 1 assist in ultimele 5 meciuri in toate competitiile. Ianis Hagi este in mare forma!"

3 goals & 1 assist in his last 5 games (all comps)! ???? Ianis Hagi is a man in form! ???? #FFScotland pic.twitter.com/LDnvLcbdwz — Fantasy Football Scotland ???????????????????????????? (@FantasyScotland) December 26, 2020

"Sprintul lui Hagi pe langa Hanlon a fost remarcabil. Demonstratie de oportunism din partea fiului lui Gheorghe Hagi. Vrem si mai mult dupa pauza, Rangers!"

Hagi's run across Hanlon for the goal was outstanding. Cracking piece of opportunism by the son of Gheorghe. More of the same after the break please Rangers ???? — Jeff Holmes (@JeffH1960) December 26, 2020

VIDEO cu GOLUL marcat de Ianis!