Razvan Marin s-ar putea intoarce in Belgia! De ce nu s-a acomodat mijlocasul la Ajax

Razvan Marin ar putea sa plece de la Ajax in aceasta vara.

Mijlocasul roman se afla intr-o vacanta in Liege. Sezonul in Olanda s-a incheiat, dar Ajax a chemat jucatorii la o serie de antrenamente in aceasta perioada. Razvan Marin a ales, insa, sa se bucure de cateva zile in compania prietenilor sai din Belgia.

Jurnalistii belgieni nu au ezitat sa speculeze faptul ca el s-ar putea intoarce la Standard Liege din toamna, sub forma de imprumut. El a mai jucat aici timp de 2 ani si jumatate, dupa ce a fost transferat de la Viitorul contra sumei de 5 milioane de euro. Apoi belgienii l-au vandut la Ajax pentru 12,5 milioane de euro. El nu s-a obisnuit, insa, la echipa lui Erik ten Hag, iar acum ar putea sa plece din Olanda.

Cosmin Contra a declarat pentru GSP ca Razvan Marin nu a avut timp sa se acomodeze la Ajax.

"Am insistat ca jucatorul, cand face pasul spre o echipa, sa-si castige postul de titular pentru ca asa cresti ca jucator. Iar Razvan, daca ar fi avut mai mult noroc, daca i s-ar fi dat sansa pe care a avut-o la inceput la Ajax un pic mai tarziu, ar fi reusit, pentru ca nu a avut timp sa se obisnuiasca la sistemul de joc olandez.

Sunt sigur ca si antrenamentele, si coechipierii sunt diferiti fata de Standard. Daca Razvan ar fi avut sansa ca in meciurile alea de la inceput sa joace bine si antrenorul i-ar fi dat continuitate, cred ca ar fi facut pasul spre o echipa mult mai buna, pentru ca stim ca Ajax este o trambulina pentru echipe mult mai bune din Europa.

Din pacate s-a intamplat exact invers. Razvan a avut sansa in primele meciuri, dupa care sporadic a mai avut cate o sansa, iar asa nu poti sa evoluezi, sa fii mai bun, sa le arati echipelor din Europa ca esti un jucator foarte bun. Si Razvan este un jucator foarte bun", a spus Contra.