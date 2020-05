Razvan Marin, BLOCAT 20 de ore in vama Nadlac alaturi de familie! Reactia mijlocasului roman: "Sa tot vrei sa vii acasa!" 

Razvan Marin (23 ani) a revenit in tara alaturi de familia lui, insa intrarea in tara le-a dat mari batai de cap.

Mijlocasul lui Ajax s-a intors alaturi de familie in Romania, dupa ridicarea starii de urgenta, insa au avut de asteptat extrem de mult in vama Nadlac, care a fost asaltata de romanii care veneau in tara.

Razvan Marin a postat pe contul de Instagram o poza de la coada din vama, de la ora 2 dimineata, alaturi de descrierea: "Sa tot vrei sa vii acasa. Dupa ne intrebam de ce pleaca lumea in strainatate. Inca putin si se fac 18 ore de cand ne chinuim sa facem acei 5-6 kilometri pentru a intra in Romania".

Tatal mijlocasului a vorbit pentru Gazeta Sporturilor si a explicat cum a decurs intrarea in tara.

"Da, am reusit sa intram. Suntem impreuna. Cam 18-20 de ore am stat. Suntem bine. A durat mult pentru ca erau procedurile de verificare din cauza acestui coronavirus. Ne-au verificat, am completat o declaratie. Nu mai conteaza acum. Asta a fost sa fie", a declarat Petre Marin pentru Gazeta.