Răzvan Lucescu s-a abținut cu greu după șocul suferit de PAOK: „Cuvântul dezamăgire e prea puțin”

Echipa lui Răzvan Lucescu a condus cu 2-0, dar nu a putut să își mențină avantajul până la final și a ratat calificarea în Champions League.

PAOK a remizat în deplasarea de la Panathinaikos, scor 2-2, într-un meci din ultima etapă din play-off-ul din Grecia.

Antrenorul român a explicat că meciul cu Panathinaikos de duminică seara a descris perfect sezonul lui PAOK.

Răzvan Lucescu nu și-a ascuns dezamăgirea pentru ratarea calificării în Champions League.

„Nu am cuvinte... Cuvântul 'dezamăgire' e prea puțin în comparație cu ce s-a întâmplat astăzi (n.r. duminică, 17 mai). Meciul reflectă întregul nostru sezon.

Există dezamăgire pentru felul în care am primit două goluri în două faze în care nu am reușit să scoatem mingea din propria noastră zonă, pentru ocaziile pe care le-am avut pe tot parcursul meciului, chiar și după egalul de 2-2.

Există dezamăgire pentru momentele frumoase de fotbal, dar și pentru prostia pe care am arătat-o în anumite momente ale meciului”, a spus Răzvan Lucescu, citat de gazzetta.gr.

Panathinaikos - PAOK 2-2 după 0-2 la pauză

PAOK Salonic a avut un start bun de meci la Atena şi Magomed Ozdoev a deschis scorul în minutul 30, pentru ca cinci minute mai târziu Anestis Mythou să majoreze avantajul oaspeţilor.

Gazdele au marcat şi ele, în minutul 68, prin Adam Gnezda Cerin, pentru ca Vicente Taborda să dea lovitura decisivă, egalând pentru atenieni în minutul 81, asta după ce Konstantelias a avut gol anulat de VAR, în minutul 73.

Panathinaikos Atena – PAOK Salonic s-a terminat 2-2 şi echipa lui Răzvan Lucescu încheie sezonul pe locul al treilea, cu 64 de puncte, urmând să joace în Europa League.

Campioană e AEK Atena, echipa internaționalului român Răzvan Marin, cu 72 de puncte, Olympiacos e a doua, cu 66 de puncte, iar Panathinaikos a terminat pe 4, cu 52 de puncte. news.ro