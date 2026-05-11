AEK s-a impus cu 2-1 în derby-ul cu Panathinaikos şi are 70 de puncte în clasamentul din play-off, în timp ce a doua clasată, echipa antrenată de Răzvan Lucescu , PAOK Salonic, are 62 de puncte.

Lucescu despre campioană: ”A dat dovadă de consecvență, felicitări”

”AEK a gestionat foarte bine anumite situații, a disputat mai puține meciuri europene în comparație cu rivalii din campionat. A dat dovadă de consecvență, felicitări pentru campionat.

Noi am plătit pentru startul slab de la începutul lunii februarie și am încercat să revenim, dar era deja foarte dificil. Mai ales după două meciuri în care joci împotriva lui Olympiacos, care are același obiectiv ca noi. Am trăit intens meciul de astăzi, nu este ușor să joci pe acest stadion.

Aveam două scenarii în minte: fie un pas greșit al lui AEK împotriva lui Panathinaikos, fie victoria noastră în acest meci. Acum ne gândim la locul al doilea, care duce în preliminariile Ligii Campionilor.

A fost un sezon dificil. Am avut din nou probleme în echipă, cu Ozdoyev și Tyson. A fost un an dificil, care încă nu s-a terminat, și trebuie să continuăm și să nu renunțăm”, a declarat, conform bnsports, Răzvan Lucescu, care luptă în continuare cu PAOK pentru calificarea în preliminariile Champions League.