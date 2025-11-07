După o perioadă în care echipa părea blocată, "lovind bara și dând pe lângă", după cum notează sdna.gr, antrenorul român a întors complet comutatorul, iar acum presa elenă scrie despre "33 de zile de vis" pentru echipa alb-negrilor, care a intrat într-o serie de neoprit.



De la meciul considerat "do or die" cu Olympiakos, disputat pe 5 octombrie, PAOK-ul lui Lucescu a devenit o adevărată forță.



7/7: Mașinăria de goluri a lui Lucescu



În cele 33 de zile care au trecut de la acea partidă, echipa tehnicianului român a înregistrat un parcurs perfect: 7 victorii din 7 meciuri posibile, în toate competițiile.



Cifrele din spatele acestei serii sunt uluitoare. PAOK a marcat de 24 de ori, atingând o medie impresionantă de 3,4 goluri pe meci, și a primit doar cinci goluri.



În această perioadă, echipa lui Lucescu a obținut victorii cruciale: a învins Olympiakos, a "înghițit-o" pe AEK Atena "cu un fotbal superior", a scris istorie în Franța contra lui Lille într-o "prestație europeană de gală" și a culminat cu o "rapsodie magică", 4-0 contra celor de la Young Boys.



Jurnaliștii eleni subliniază succesul strategiei lui Lucescu, care a folosit inteligent rotația jucătorilor și a reușit să creeze un "mozaic fotbalistic". Nu mai puțin de 14 jucători diferiți au reușit să marcheze în această serie. De la mijlocașii Meite și Ozdoev, la atacantul Giakoumakis și până la rezervele care au confirmat, toți au contribuit.



Grecii îl evidențiază în mod special pe "magicianul" Konstantelias, despre care spun că "transformă jocul și face ca până și cele mai grele meciuri să pară o lecție de perfecțiune fotbalistică".



În final, presa elenă notează că PAOK și-a regăsit identitatea și nu mai așteaptă norocul, ci și-l creează singură. Totul este pus pe seama muncii antrenorului român, descris drept "un om care cunoaște până la ultima celulă ADN-ul lui PAOK".

