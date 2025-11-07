Cele două echipe și-au dat întâlnire joi seară, de la ora 22:00, în etapa cu numărul 4 din faza principală Europa League. La capătul celor 90 de minute PAOK a înregistrat toate cele trei puncte.



Young Boys a pornit cu handicap încă din minutul 6. Armin Gigovic a fost eliminat în urma unui fault dur, dar PAOK a profitat abia în actul secund.



Cele patru goluri au fost marcate de Bianco (54'), Giakoumakis (67'), Konstantelias (72') și Baba (76').



Răzvan Lucescu face o confesiune după meciul din Europa League: ”Trebuie să fiu sincer”



La conferință după meci, Răzvan Lucescu a admis că meciul a fost mult mai simplu, pentru că elvețienii au rămas în inferioritate numerică încă din debutul partidei.



”Trebuie să fim sinceri. Jocul a devenit mai ușor pentru că adversarul a rămas în 10 jucători. În prima repriză am jucat într-un mod mai sigur, în a doua am lăsat în urmă acea parte.



Am lăsat toate îndoielile pe care le-am fi putut avea și am reușit să marcăm, să jucăm mult mai agresiv și, în final, să obținem ceea ce era cel mai important, cele trei puncte.



În prima repriză pot spune că am jucat puțin mai încet. În a doua repriză lucrurile au stat complet diferit și așa am reușit să avem această seară uimitoare”, a spus Răzvan Lucescu, potrivit Sport24.

