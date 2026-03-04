PAOK Salonic, victorie mare în Grecia! Răzvan Lucescu e lider

Echipa lui Lucescu a profitat de pasul greșit făcut de AEK Atena (2-2 cu Volos) și a urcat pe prima poziție din campionat, cu 53 de puncte. PAOK este la egalitate și cu AEK, dar și cu Olympiakos, dar are un golaveraj superior după 23 de runde.

Golurile celor de la PAOK Salonic au fost marcate de Jeremejeff ’32 (penalty), ’72 (penalty), Baba ’88 şi Konstantelias ‘90+2. Pentru Kifisia a punctat Roukounakis, în minutul 60.

A fost a doua victorie la rând pentru echipa din Salonic, după cea cu 2-0 de pe teren propriu cu Asteras Tripolis.

În următoarea etapă, PAOK Salonic va juca în deplasare chiar cu Olympiakos, iar un rezultat pozitiv ar fi important, în contextul în care AEK Atena va juca ”acasă” cu AEL Larissa, una dintre echipele care se luptă în zona retrogradării.

Clasamentul din Grecia, după 23 de etape: