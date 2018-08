Razvan Lucescu, aproape de o lovitura importanta! Transferul anuntat de AS: PAOK vrea un international roman

Razvan Lucescu este foarte aproape sa aduca la PAOK un international roman.

Grecii de la PAOK negociaza cu Betis Sevilla pentru aducerea lui Alin Tosca. AS noteaza ca fundasul roman nu este dorit in lotul echipei spaniole pentru sezonul urmator, astfel ca Razvan Lucescu incearca sa obtina transferul jucatorului.



Tosca mai are contract cu Betis pana in vara anului 2021, insa spaniolii vor sa-l cedeze definitiv in incercarea de a recupera suma de un milion de euro platita celor de la FCSB.



PAOK l-a mai dorit pe Tosca si in perioada de transferuri din iarna, dar mutarea nu s-a mai realizat.