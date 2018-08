Betis s-a decis in cazul lui Tosca! Presa spaniola a facut anuntul: Ce se intampla cu fundasul roman

Clubul spaniol a gasit solutia in cazul lui Alin Tosca.

Betis Sevilla cauta un club la care sa il transfere definitiv pe Alin Tosca, potrivit AS.

Chiar daca romanul mai are contract cu Betis pana in vara anului 2021, el a fost imprumutat in ianuarie la Benevento, in Serie A, iar acum Betis vrea sa se desparta definitiv de Tosca.

In prima etapa din La Liga, fundasul nu a fost nici macar pe banca pentru disputa dintre Betis si Levante, incheiata cu scorul de 0-3.

Alin Tosca a purtat discutii in aceasta vara cu PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, insa transferul nu s-a mai realizat. Fundasul roman a ajuns la Betis in 2017, cand clubul spaniol a platit 1 milion de euro celor de la FCSB.