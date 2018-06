TRAGERE LA SORTI CHAMPIONS LEAGUE | Marti, 13:00 CFR isi afla adversarul din turul 2 preliminar. LISTA posibililor adversari

CFR Cluj isi afla primul adversar din drumul spre grupele Champions League marti, de 13:00, in direct pe www.sport.ro!

Noul CFR are primul test european major in iulie! Va intra in preliminariile Champions League inca din turul 2. Nu va avea o misiune deloc usoara. CFR nu va fi cap de serie. Trebuie sa treaca de 3 tururi pentru a juca in grupele Champions League, unde a fost ultima oara in 2012.

Echipa lui Edi Iordanescu poate da peste nume mari inca de la prima aparitie europeana a sezonului. Celtic, Dinamo Zagreb sau Legia Varsovia sunt cele mai importante echipe pe care le poate intalni.



Lista celor mai importanti posibili adversari:

Ludogoret Razgrad (Bulgaria),

Celtic Glasgow (Scotia)

APOEL Nicosia (Cipru)

FC Astana (Kazahstan)

Qarabag (Azerbaijan)

BATE Borisov (Belarus)

Dinamo Zagreb (Croatia)

Legia Varsovia (Polonia)

In turul 2 preliminar intra 34 de echipe: 5 sunt castigatoarele meciurilor din turul 1 preliminar, iar 29 campioanele din tarile aflate pe locurile 16-45 in topul coeficientilor.

Programul Champions League

Tur preliminar – mini-turneu de calificare, intre 26 si 29 iunie

Turul 1 – 10/11 si 17/18 iulie

Turul 2 – 24/25 iulie si 31 iulie/1 august

Turul 3 – 7/8 si 14 august

PLAY-OFF-UL – 21/22 si 28/29 august