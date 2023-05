Răzvan Burleanu a fost cooptat într-una dintre cele mai importante comisii ale UEFA!

Conform FRF, Răzvan Burleanu a fost invitat de către președintele UEFA, Aleksander Ceferin, să se alăture UEFA Strategy Steering Committee (Comitetul Director pentru Elaborarea Strategiei UEFA), care va înainta forului continental un nou plan strategic, ce va urma actualei strategii UEFA (Together For The Future of Football 2019-2024).

Comitetul Director pentru Elaborarea Strategiei UEFA, prezidat de Karl-Erik Nilsson, prim-vicepreședintele UEFA, este format din președinți, secretari generali și alți reprezentanți ai asociațiilor membre, și a fost înființat în 2018 pentru a sprijini crearea și dezvoltarea cadrului general și al obiectivelor Strategiei UEFA.

Grupul de lucru are programate mai multe întâlniri anul acesta. Prima dintre ele s-a desfășurat online, în sistem videoconferință, pe 25 aprilie, iar următoarea este programată pentru 11 mai la Ljubljana, Slovenia, întâlnirea fiind prezidată chiar de președintele UEFA. Forma finală a strategiei urmează să fie adoptată de către Comitetul Executiv UEFA, până la finalul acestui an, iar documentul final va fi prezentat în Congresul UEFA din 2024 care va fi găzduit la Madrid pe 8 februarie.

Burleanu, la al treilea mandat ca președinte al FRF

Răzvan Burleanu (38 de ani) a fost junior la FCM Bacău și a arbitrat până la vârsta de 19 ani. El este fiul fostului mijlocaș Gheorghe Burleanu (352 meciuri în Divizia A / FC Olt Scornicești, FCM Târgoviște, Dacia Unirea Brăila, FCM Bacău și Ceahlăul Piatra Neamț) și a fost inițial șef al Federației Române de Minifotbal și președinte European Minifootball Federation (martie 2012 - ianuarie 2017).

Acesta a devenit președinte al FRF în 2014 (contracandidați principali Gică Popescu și Vasile Avram), când l-a înlocuit pe Mircea Sandu, mai câștigând apoi alte două mandate, în 2018 (Ionuț Lupescu) și 2022 (fără contracandidat). În acest moment, Burleanu este membru în Comitetul Executiv și prim-vicepreședinte al Comisiei de Marketing la UEFA și membru în Consiliul UEFA.

Foto - Gabriel Chirea