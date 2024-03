Federația Română de Fotbal și Betano, parte a Kaizen Gaming, au prelungit parteneriatul strategic pentru colaborarea în privința Cupei României până în anul 2030, devenind cel mai longeviv parteneriat al brandului la nivel global. Compania de betting a fost reprezentată la conferința de presă de un CCO cu nume celebru, Julio Iglesias, în timp ce Răzvan Burleanu a fost exponentul FRF.

RĂZVAN BURLEANU (președintele FRF):

"În ultimii ani, am dorit să transformăm această competiție într-una accesibilă unui număr cât mai mare de cluburi. Am intervenit pentru schimbarea formatului competițional, pentru că am dorit să păstrăm intact visul suporterilor de a susține propriile echipe spre câștigarea unui trofeu. În prima astfel de ediție, am avut trei echipe din Liga 3 participante în grupele competiției, acum avem o echipă din eșalonul secund în sferturile de finală.

Marcăm astăzi cea mai lungă prelungire cea mai lungă prelungire de parteneriat înregistrată vreodată de FRF, o extindere de 6 ani a acestei colaborări cu Betano pentru Cupa României. E un parteneriat care se întinde până în 2030. Nu este doar o alianță comercială, ci este un parteneriat strategic.

Împreună ne propunem să ducem Cupa României la un alt nivel și să consolidăm poziția acestei competiții ca unul dintre cele mai mari evenimente sportive din țara noastră. Avem o audiență cu 50% mai mare, o audiență cumulată de aproape 10 milioane de telespectatori, iar 14 meciuri au avut o audiență de peste 300.000 de urmăritori.

Am avut 10 meciuri cu peste 10.000 de spectatori pe stadioane. În medie, am avut de două ori mai mulți spectatori. În noul format competițional am crescut și fondul de premiere cu peste 50%, am ajuns la un fond de 1.5 milioane de euro, câștigătoarea trofeului pleacă acasă cu cel puțin 350.000 de euro și are șansa să meargă în tururile preliminare ale Europa League, care este o miză foarte importantă. Cred că fondul de premiere va înregistra un trend ascendent în anii următori.

Dacă noul contract este agua dulce sau agua sala (n.r. - un cântec al lui Julio Iglesias se numește "Agua dulce, Agua sala")? Pot doar să spun că în relația cu mediul de business din ultimii 10 ani avem o creștere de aproape trei ori a veniturilor FRF. Suntem o organizație non-guvernamentală, adică toți banii se întorc în fenomen. De cele mai multe ori, cifrele reprezintă un interes foarte mare, dar acestea nu sunt principalul criteriu de discuție între FRF și partenerii săi, cel puțin în ultimii 10 ani. Pe majoritatea partenerilor i-a adus alături de noi viziunea pe care o avem despre fotbal".

JULIO IGLESIAS (chief commercial officer Kaizen Gaming (Stoiximan/Betano):

"E o plăcere imensă și o onoare să anunțăm această extensie a colaborării cu FRF. Cred că am reușit să ducem Cupa României la un nivel superior, așa cum ne propusesem. Nu doar că noi căutăm cei mai buni parteneri posibili, dar îi alegem și pe cei cu un plan de dezvoltare bine pus la punct, pentru că suntem obsedați de oferirea unui produs bun pentru clienții noștri. Suntem foarte mândri de această colaborare, vrem să aducem o calitate și mai bună acestei competiții.

Vrem să lucrăm activ să implementăm, pe lângă produse de calitate superioră, și a unei folosiri responsabile a produselor de pariuri. Operăm în 16 țări și este un element critic să oferim divertisment și produse variate, dar să fie un timp de calitate petrecut în cunoștință de cauză. Vrem să susținem, de asemenea, integritatea sportului și de aceea cred foarte mult în formatul în care se dispută Cupa României.

Vrem să ne pătrăm o reputație ireproșabilă pentru a putea colabora în continuare cu FRF, FIFA, UEFA, CONMEBOL și alte federații. Suntem prima opțiune pentru cele mai puternice organizații fotbalistice din lume. Nu o să vină să credeți, în ciuda numelui, că nu sunt un fan uriaș al lui Julio Iglesias, dar melodia mea preferată este 'Begin the Beguine' ".

