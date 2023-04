Aleksander Ceferin a obţinut oficial, miercuri, un nou mandat de preşedinte al UEFA. Slovenul nu a avut contracandidat, astfel că a fost ales prin aclamaţie, cu ovaţii la congresul de la Lisabona.

“Vă invit să îl realegem pe Aleksander Ceferin ca preşedinte aplaudându-l” a fost îndemnul vicepreşedintelui forului, Karl Erik Nilson.

Astfel, Ceferin rămâne la conducerea UEFA încă patru ani.

În vârstă de 55 de ani, Aleksander Ceferin este preşedintele forului fotbalistic continental din septembrie 2016. În 2019, el a fost reales tot prin aclamaţie, deoarece nici atunci nu a avut contracandidat, informează news.ro.

2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ UEFA President Aleksander Čeferin has been re-elected for a further four-year term at #UEFACongress in Lisbon. pic.twitter.com/zliYcPZd2H