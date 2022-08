Război între jurnaliști! O publicație de top îl acuză pe specialistul în transferuri, Fabrizio Romano, de plagiat

Devenit în ultimii ani un nume renumit pentru capacitatea sa de a fi prompt, sau aproape mereu primul în informații despre transferuri, Fabrizio Romano a atras totuși câțiva concurenți în această industrie.

Publicația olandeză De Telegraaf îl acuză, în ultima ediție a podcastului Kick-off pe jurnalistul italian de plagiat.

Man Utd bid rejected but the player wants the move.

Antony was at training ground today but only went to gym, not working with the team. https://t.co/vw6dgqPSIK