Radu Drăgușin pleacă de la Juventus! Jurnalistul Fabrizio Romano a anunțat unde va juca fundașul român

Fundașul român va semna cu cei de la Genoa, echipă care a retrogradat în sezonul precedent în Serie B. Drăgușin nu e străin de ”Luigi Ferraris”, acolo unde a mai jucat în sezonul precedent pentru Sampdoria, marea rivală a ”Grifonului”.

Jurnalistul Fabrizio Romano anunță transferul lui Drăgușin în Serie B, ca parte a mutării lui Andrea Cambiaso la Juventus. Fosta campioană a Italiei va plăti 3,5 milioane de euro pentru fundașul italian, iar în tranzacție va fi inclus și internaționalul român.

Juventus are working on final details of Ángel Di María's contract in order to announce the deal next week. One more imminent signing with fullback Andrea Cambiaso set to join on permanent deal for €3.5m fee. ⚪️⚫️???? #Juventus

Radu Dragusin will join Genoa as part of the deal.