Cotat la 12 milioane de euro de site-urile de specialitate, internaționalul român mai are contract cu echipa pregătită de Inigo Perez până la finalul sezonului 2027/28.



Până acum, Rațiu a bifat 57 de apariții la Rayo în toate competițiile, a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj de trei ori și, pe deasupra, a oferit și trei pase decisive.



Inigo Perez i-a făcut CV-ul lui Andrei Rațiu: ”Unul dintre cei mai buni din campionat / Obiectiv? Știm, este dificil”



Pentru Rayo urmează meciul cu Celta Vigo de duminică după-amiază, de la ora 15:00, iar la conferința de presă premergătoare partidei, Inigo Perez a vorbit despre jucătorii săi, printre care și Andrei Rațiu.



Antrenorul a explicat că e mulțumit de forma lui Rațiu și a indicat faptul că obiectivul fundașului este să rămână la un nivel cât mai bun pe tot parcursul sezonului.



”Îl văd foarte bine, performanța lui nu are de suferit. Nivelul lui Andrei nu este mult sub ceea ce a arătat anul trecut. Doar că, atunci când cineva ne arată potențialul sau prestația pe care Andrei Rațiu a avut-o anul trecut, fiind, dacă nu cel mai bun, atunci unul dintre cei mai buni fundași dreapta din campionat, ne așteptăm cu toții să mențină acel nivel zi de zi, dar acest lucru este practic imposibil, și am văzut asta la cei mai buni jucători din Ligă.



Cei mai buni jucători reușesc să facă acest lucru, motiv pentru care sunt cei mai buni: pentru că, an de an, se apropie foarte mult de a menține acel nivel.



Obiectivul lui Andrei Rațiu în acest an este să rămână la acel nivel, știind cât de dificil este. Nu putem uita că anul trecut a fost primul lui an în care a legat titularizări consecutive, joacă și la echipa națională, există un număr foarte important de minute pentru el, condiționarea mentală legată de faptul dacă iese sau nu din teren și așa mai departe. Pentru un jucător care venea după puține minute anul precedent și din liga a doua, acesta este un proces natural.



Anul acesta este rândul lui să se ridice la celălalt obiectiv, care este să rămână la acel nivel. Se străduiește, ca toți ceilalți, să-și mențină statutul. Erorile tehnice sunt permise. Nu există niciuna care să mă supere atunci când ratează o pasă sau face o greșeală care ne costă un gol. Sunt alte tipuri de erori, mai mult legate de energie, credință, convingere, cine suntem noi, pe care nu le putem accepta”, a spus Inigo Perez, citat de futbolfantasy.com.

