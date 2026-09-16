În această seară, de la 23:30, la PRO TV, Burlacii: Foc în Paradis aduce noi apropieri, dar și tensiuni între concurenții din vila din Turcia. În timp ce între Robert Stancu și Eda Csoregi pare să se contureze o conexiune tot mai puternică, Bogdan Mocanu privește cu suspiciune comportamentul celui pe care îl consideră dornic să își păstreze cât mai multe opțiuni deschise.

Fără să ocolească subiectul, acesta vorbește despre felul în care îl percepe pe colegul său și despre nevoia acestuia de a fi în centrul atenției. „Îi place circul. Se bucură, se hrănește din circ. Își caută cumva mereu motive de validare, de confirmare”, spune Bogdan Mocanu. În opinia sa, Robert încearcă să nu închidă nicio ușă și să își păstreze locul în mai multe direcții: „Nici el nu știe ce vrea, dar vrea cumva să-și asigure locul în mai multe locuri. Nu-și ține ouăle într-un singur coș”.

În același timp, apropierea dintre Robert și Eda capătă noi nuanțe. Cei doi ajung să vorbească deschis despre atracția dintre ei și încearcă să înțeleagă ce anume îi face să se simtă conectați. Eda îl provoacă să treacă dincolo de aspectul fizic și să spună ce apreciază la ea. Pentru Robert, chimia dintre cei doi pare evidentă. O descrie drept o persoană calmă, dar cu o latură spontană care apare atunci când se simte în largul ei. „Cred că eu și ea avem chimie. Cred că suntem pe aceeași lungime”, recunoaște acesta.

Discuția merge mai departe, iar Eda ajunge chiar să se întrebe dacă Robert nu este, într-un fel, „varianta masculină” a ei. Cei doi vorbesc despre asemănările dintre ei și despre tiparele pe care oamenii le urmează atunci când încep să se apropie de cineva.

Tot în ediția din această seară, Bogdan Mocanu își deschide sufletul și vorbește despre relația pe care a avut-o cu Iasmina. Acesta rememorează perioada în care cei doi s-au despărțit și s-au împăcat de mai multe ori și explică de ce, în cele din urmă, povestea lor nu a mai putut continua. „Eu n-am înșelat, n-am făcut nimic. N-a mai fost cale de împăcat”, spune Bogdan.

Noi conexiuni, opinii tranșante și povești de iubire care revin în prim-plan fac ca ediția din această seară să fie una plină de momente neașteptate în Paradis. Burlacii: Foc în Paradis continuă în această seară, de la 23:30, la PRO TV, și mâine, de la 22:30. Episosul este disponibil în avans pe VOYO.