În următoarea pauză competițională, România de disputa nu mai puțin de patru meciuri în decurs de 10 zile, cu Suedia (dublă), Bosnia și Polonia.

Ciprian Marica: "S-ar putea să avem nevoie de Drăguș ca vârf de atac titular la meciul cu Suedia"

Gică Hagi a anunțat un lot preliminar extins pentru această acțiune, iar selecționerul este așteptat să stabilească în aceste zile și lotul final.

Pentru prima partidă, cea contra Suediei, din deplasare, Ciprian Marica este de părere că Gică Hagi ar trebui să mizeze pe Denis Drăguș în centrul atacului, chiar dacă noul jucător de la FCSB nu are un ritm de joc ridicat.

Fostul internațional a explicat de ce îl preferă pe Drăguș contra Suediei în detrimentul lui Daniel Bîrligea sau Louis Munteanu.

"Bîrligea e un jucător de careu, care muncește. S-ar putea să avem nevoie de Drăguș ca vârf de atac titular la meciul cu Suedia. Depinde cum va fi el fizic. Dacă Gică Hagi îl va simți bine din punct de vedere fizic, eu zic că îl bagi titular.

Mai avem Louis Munteanu, care e vârf de excecuție. Bîrligea e jucător de careu, care ține de minge, muncitor, dar n-are explozia și calitatea lui Drăguș. Eu mă gândesc că nu vom merge să atacăm în Suedia. Ai nevoie de Mihăilă, jucător de viteză, și de Drăguș", a spus Ciprian Marica, la VOYO Sport Live.