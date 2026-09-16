VIDEO EXCLUSIV Ciprian Marica a ales atacantul României la meciul cu Suedia: "El trebuie să fie titular"

Ciprian Marica a ales atacantul României la meciul cu Suedia: &quot;El trebuie să fie titular&quot; Nationala Ciprian Marica, la VOYO Sport Live
SPORT.RO
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Naționala României va debuta săptămâna viitoare în noua ediție din Liga Națiunilor, primul meci urmând să fie pe terenul Suediei.

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Din articol

În următoarea pauză competițională, România de disputa nu mai puțin de patru meciuri în decurs de 10 zile, cu Suedia (dublă), Bosnia și Polonia.

Ciprian Marica: "S-ar putea să avem nevoie de Drăguș ca vârf de atac titular la meciul cu Suedia"

Gică Hagi a anunțat un lot preliminar extins pentru această acțiune, iar selecționerul este așteptat să stabilească în aceste zile și lotul final.

Pentru prima partidă, cea contra Suediei, din deplasare, Ciprian Marica este de părere că Gică Hagi ar trebui să mizeze pe Denis Drăguș în centrul atacului, chiar dacă noul jucător de la FCSB nu are un ritm de joc ridicat.

Fostul internațional a explicat de ce îl preferă pe Drăguș contra Suediei în detrimentul lui Daniel Bîrligea sau Louis Munteanu.

"Bîrligea e un jucător de careu, care muncește. S-ar putea să avem nevoie de Drăguș ca vârf de atac titular la meciul cu Suedia. Depinde cum va fi el fizic. Dacă Gică Hagi îl va simți bine din punct de vedere fizic, eu zic că îl bagi titular.

Mai avem Louis Munteanu, care e vârf de excecuție. Bîrligea e jucător de careu, care ține de minge, muncitor, dar n-are explozia și calitatea lui Drăguș. Eu mă gândesc că nu vom merge să atacăm în Suedia. Ai nevoie de Mihăilă, jucător de viteză, și de Drăguș", a spus Ciprian Marica, la VOYO Sport Live.

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Cum arată lotul preliminar al României

Lista anunțată de Gică Hagi cuprinde nu mai puțin de 48 de jucători și cuprinde mai mulți fotbaliști care nu și-au făcut încă debutul la prima reprezentativă, cum ar fi Valentin Cojocaru, Laurențiu Popescu, Andrei Mărginean, Marius Corbu, Constantin Grameni, Rareș Ilie, Ianis Stoica sau Alexandru Musi.

PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 25/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 1/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Andrei MĂRGINEAN (Dinamo, 0/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Constantin GRAMENI (FC Rapid 1923, 0/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 7/0), David MICULESCU (FCSB, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 6/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 45/6), Alexandru MUSI (Dinamo, 0/0).

Ce meciuri va disputa România la prima acțiune din Nations League

  • Vineri, 25 septembrie: Suedia – România (Strawberry Arena) 
  • Luni, 28 septembrie: România – Bosnia și Herțegovina (Arena Națională) 
  • Vineri, 2 octombrie: Polonia – România (Stadion Narodowy) 
  • Luni, 5 octombrie: România – Suedia (Arena Națională)

Programul complet al României din Nations League

Tricolorii vor începe campania în deplasare contra Suediei și o vor încheia tot în afara granițelor țării contra Bosniei.

  • Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia – Bosnia-Herțegovina, Suedia – ROMÂNIA
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia

Denis Drăguș, la primele minute pentru FCSB

Foto: Sport Pictures

  • Denis dragus fcsb 9
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