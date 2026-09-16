Cu Ronaldo (41 de ani) integralist, Al-Nassr Riad, campioana Arabiei Saudite, a fost distrusă la debutul în noul sezon din Champions League Elite.

Într-o partidă transmisă live și în exclusivitate de VOYO Sport 1, Al-Nassr a fost strivită de Al-Ain, campioana Emiratelor, scor 4-0. Acest eșec întregit o serie de rezultate nefavorabile pentru trupa pregătită de Ange Postecoglou. În ultimele patru meciuri, Al-Nassr a înregistrat o victorie, un egal și două înfrângeri, având golaveraj negativ (4-8).

„Ronaldo a ajuns să-și aducă prietenii la Al-Nassr“

După partida catastrofală din Champions League Elite, suporterii saudiți au cerut „decapitarea“ imediată a antrenorului australian, Ange Postecoglou. Dar la televiziunea saudită, tirul criticilor a fost îndreptat spre Cristiano Ronaldo. Hussein Abdulghani (49 de ani), fost jucător emblematic pentru Al-Nassr, s-a dezlănțuit în studioul emisiunii „Nadina“ și a pus jocul slab al echipei pe seama campaniei de transferuri din vară. Aici, două mutări au fost puse în cârca lui Ronaldo: îndepărtatea lui Marcelo Brozovic (33 de ani) și aducerea portughezului Samú Costa (25 de ani) în locul veteranului croat.

„Transferul lui Samú Costa e o afacere dezastruoasă pentru club! Eu cred cu tărie că acest jucător a fost luat la insistențele lui Ronaldo. Nu e întâmplător că, în ultimii ani, jucătorii portughezi au umplut lotul lui Al-Nassr. Ronaldo a ajuns să-și aducă prietenii la echipă. La ce transferuri s-au făcut în vară, vom avea mari probleme în perioada următoare! Acest eșec usturător cu Al-Ain e doar începutul“, a avertizat Hussein Abdulghani, care a îmbrăcat tricoul celor de la Al-Nassr, între 2009 și 2017.

Portughezii fac legea în lot

Samú Costa, care a avut prestații slabe de când a ajuns în Regat, a fost legitimat, în vară, după ce Al-Nassr a plătit 22 de milioane de euro pentru aducerea sa de la Mallorca. În acest moment, campioana Arabiei Saudite are trei portughezi în lot: Cristiano Ronaldo, Joao Felix și Samú Costa. În sezonul trecut, când s-a câștigat titlul, și antrenorul a fost portughez, Jorge Jesus (72 de ani). Între timp, acesta a devenit selecționerul Portugaliei.

VIDEO REZUMAT Al-Ain - Al Nassr 4-0 (VOYO)