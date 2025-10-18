Greu a pornit aventura lui Dennis Man, în Olanda, la PSV Eindhoven! Pentru că, imediat după sosirea sa de la Parma, el a avut niște prestații dezamăgitoare.

Confirmarea acestei realități s-a văzut, atunci când, titularizat în etapele 3 și 4, în meciurile cu FC Groningen (4-2) și cu Telstar (0-2), românul a și fost scos, la pauză! Semn că antrenorul Bosz n-a fost deloc mulțumit de randamentul elevului său.

Din fericire, între timp, Dennis a reintrat în grațiile tehnicianului de 61 de ani. Dovadă și premiera pe care a reușit-o, în această seară.

Man, al doilea meci în care a rezistat pe teren dincolo de pauză

Cu un gol și două pase de gol, în precedentele șase apariții la PSV, Dennis Man a prins primul 11, în confruntarea cu Go Ahead Eagles din etapa a 9-a. Și românul a avut o prestație satisfăcătoare, dovadă și faptul că a rămas pe teren până în minutul 79.

A fost pentru prima dată când, titularizat în două partide succesive de campionat, Man a rămas pe teren dincolo de prima repriză. Și în runda precedentă, în victoria cu Zwolle (4-0), Dennis a adunat 80 de minute pe teren.

Revenind la meciul din această seară cu Go Ahead Eagles, fosta adversară a FCSB-ului din Europa League, PSV s-a impus cu 2-1. Golurile gazdelor au fost înscrise de Til (22, 50). Smit și-a trecut în cont reușita de consolare a oaspeților.

Dennis Man a fost notat cu 6,9 de Flashscore, în condițiile în care media echipei a fost de 7,2.

Grație succesului din această seară, PSV Eindhoven a trecut pe primul loc al clasamentului, după cum se poate vedea mai jos.

