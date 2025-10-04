După primele 45 de minute, tabela de scor arăta deja 2-0 în favoarea lui PSV Eindhoven, echipa la care este legitimat și Dennis Man.

Dennis Man a înscris primul gol pentru PSV

Saibari a deschis scorul în minutul 23, iar internaționalul român a fost cel care a făcut 2-0 pentru formația din Eindhoven.

După ce Joey Veerman a interceptat un balon în apropierea careului advers, Dennis Man a apărut din flancul drept și nu i-a dat nicio șansă portarului De Graaf. Man a înscris cu stângul.

Pentru Dennis Man este primul gol marcat pentru PSV. Fotbalistul român mai are un singur assist, în meciul cu Excelsior.

VIDEO Golul marcat de Dennis Man

