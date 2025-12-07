VIDEO Harry Kane, încă un hat-trick în deplasare și cifre de înspăimântat în Bundesliga!

Harry Kane, &icirc;ncă un hat-trick &icirc;n deplasare și cifre de &icirc;nspăim&acirc;ntat &icirc;n Bundesliga! Bundesliga
Bayern Munchen s-a distrat cu VfB Stuttgart în ultima etapă.

Harry KaneBayern MunchenVfB StuttgartRB Leipzigyan diomande
RB Leipzig a învins la scor de set de tenis, 6-0, pe Eintracht Frankfurt, sâmbătă seara, într-un meci din etapa a 13-a a Bundesligii.

RB Leipzig, 6-0 cu Eintracht Frankfurt, cu hat-trick Yan Diomande

Pe Red Bull Arena din Leipzig, golurile au fost reuşite de Conrad Harder (5), Christoph Baumgartner (31), Yan Diomande (hat-trick pentru ivorianul de 19 ani: 47, 55 și 65) şi David Raum (62 - penalty).

Cu 29 de puncte, RB Leipzig este pe locul doi în clasament, la 8 puncte însă de liderul Bayern Munchen, în timp ce Eintracht este pe 7, cu 21 de puncte.

VfB Stuttgart - Bayern Munchen 0-5, cu hat-trick Harry Kane

Bayern Munchen a trecut cu un categoric 5-0, în deplasare, de VfB Stuttgart, consolidându-şi prima poziţie în clasament.

Tripla lui Harry Kane (66, 82 - din penalty şi 88) şi reuşitele lui Konrad Laimer (11) şi Josip Stanisic (78) au adus cele 3 puncte bavarezilor, care au acum 37 de puncte în fruntea ierarhiei. 

Şvabii, care au încheiat meciul de sâmbătă cu un jucător mai puţin pe teren după ce Lorenz Assignon a văzut cartonaşul roşu în minutul 81, sunt momentan pe locul 6, cu 22 de puncte.

Harry Kane, 17 goluri în 13 meciuri în Bundesliga

Harry Kane a ajuns la 17 goluri în 13 meciuri jucate în Bundesliga (în care a dat și 3 pase de gol).

În total, în acest sezon, englezul a înscris 31 de goluri în 27 de partide disputate pentru Bayern în toate competițiile.

Bayer Leverkusen a pierdut la Augsburg, 0-2

Augsburg a câştigat cu 2-0 în faţa lui Bayer Leverkusen, prin golurile lui Dimitris Giannoulis (6) şi Anton Kade (28).

Gazdele ocupă deocamdată locul 13, cu 13 puncte, "aspirinele" fiind pe 4, cu 23 de puncte.

Heidenheim, victorie în minutul 90+4

Pe teren propriu, Heidenheim s-a impus cu 2-1 în faţa lui Freiburg. Pentru gazde au marcat Patrick Mainka (59) şi Stefan Schimmer (90+4), oaspeţii punctând prin Johan Manzambi (40). Heidenheim ocupă locul 16, cu 11 puncte, Freiburg este pe 9, cu 16 puncte.

Wolfsburg a trecut cu 3-1 de Union Berlin, golurile fiind reuşite de Patrick Wimmer (10), Mohamed Amoura (30) şi Lovro Majer (59) pentru "lupi", pentru berlinezi înscriind Stanley Nsoki (68). Gazdele ocupă momentan poziţia a 14-a, cu 12 puncte, Union fiind pe 12, cu 15 puncte.

Într-o altă partidă, FC Koln şi St.Pauli au terminat la egalitate, 1-1. Au marcat Said El Mala pentru Koln, respectiv Ricky-Jade Jones (90+5) pentru oaspeţi, informează Agerpres. FC Koln se află pe locul 8, cu 16 puncte, St.Pauli e pe 17, penultimul loc, cu 8 puncte.

Vineri, în prologul etapei, Borussia Moenchengladbach a învins cu 1-0, în deplasare, pe Mainz 05.

Runda continuă cu partidele programate duminică. 

