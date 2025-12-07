RB Leipzig a învins la scor de set de tenis, 6-0, pe Eintracht Frankfurt, sâmbătă seara, într-un meci din etapa a 13-a a Bundesligii.

RB Leipzig, 6-0 cu Eintracht Frankfurt, cu hat-trick Yan Diomande



Pe Red Bull Arena din Leipzig, golurile au fost reuşite de Conrad Harder (5), Christoph Baumgartner (31), Yan Diomande (hat-trick pentru ivorianul de 19 ani: 47, 55 și 65) şi David Raum (62 - penalty).

Cu 29 de puncte, RB Leipzig este pe locul doi în clasament, la 8 puncte însă de liderul Bayern Munchen, în timp ce Eintracht este pe 7, cu 21 de puncte.

VfB Stuttgart - Bayern Munchen 0-5, cu hat-trick Harry Kane



Bayern Munchen a trecut cu un categoric 5-0, în deplasare, de VfB Stuttgart, consolidându-şi prima poziţie în clasament.

Tripla lui Harry Kane (66, 82 - din penalty şi 88) şi reuşitele lui Konrad Laimer (11) şi Josip Stanisic (78) au adus cele 3 puncte bavarezilor, care au acum 37 de puncte în fruntea ierarhiei.

Şvabii, care au încheiat meciul de sâmbătă cu un jucător mai puţin pe teren după ce Lorenz Assignon a văzut cartonaşul roşu în minutul 81, sunt momentan pe locul 6, cu 22 de puncte.

Harry Kane, 17 goluri în 13 meciuri în Bundesliga



Harry Kane a ajuns la 17 goluri în 13 meciuri jucate în Bundesliga (în care a dat și 3 pase de gol).

În total, în acest sezon, englezul a înscris 31 de goluri în 27 de partide disputate pentru Bayern în toate competițiile.

