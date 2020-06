PSG, dispusa la orice sacrificiu pentru semnatura lui! Ce salariu FABULOS ii ofera parizienii lui Mbappe! 

Campioana Frantei este dispusa sa faca orice sacrifiu financiar pentru ca Mbappe sa ramana la Paris.

Contractul fotbalistului in varsta de 21 de ani expira in 2022, iar parizienii vor sa il convinga sa isi prelungeasca intelegerea. Asta si pentru ca nume mari ale fotbalului european, printre care Liverpool si Real Madrid, il oferteaza insistent in incercarea de a-l transfera.

Desi este cel mai scump jucator din lume, Mbappe ar putea sa plece de la PSG gratis sau la un pret mult mai mic decat pretul pietei in cazul in care francezii nu il vand pana in iarna anului 2021.

Astfel, potrivit le10sport.com, PSG incearca sa obtina prelungirea contractului lui Mbappe oferindu-i un salariu urias. In prezent, el primeste aproximativ 15 milioane de euro pe sezon, iar francezii i-au propus un contract cu un salariu de 38 de milioane de euro pe an. Tot atat i-au oferit parizienii si lui Neymar pentru a-i prelungi contractul.

In cazul in care varful francez in varsta de 21 de ani va accepta salariul de 38 de milioane, el va deveni al treilea cel mai bine platit jucator din lume, completand podiumul pe care se afla Messi si Cristiano Ronaldo.