Cum ajungi ca Neymar si Mbappe? :) Stelele Parisului le dau sfaturi tuturor copiilor din lume de 1 iunie

De Ziua Internationala a Copilului, Sport.ro vi-i aduce in atentie pe copiii transformati azi in stele de sute de milioane de euro in galaxia lui PSG!

Omul momentului in fotbalul francez este Kylian Mbappe, cel care a povestit intr-un interviu ca in copilarie era un visator care si-a dorit mereu sa devina fotbalist.

"Eram un mare visator cand eram mic. Visam sa fiu ca fotbalistii pe care ii vedeam la televizor. Imi doream sa fiu fotbalist. Nu-mi puteam vedea viata altfel. Daca nu as fi putut sa devin fotbalist, m-as fi orientat spre antrenorat sau altceva in domeniul fotbalului. Ma dadeam jos din pat dimineata pentru fotbal. Cand eram elev, imi spuneam ca poate asta o sa ma ajute in fotbal. Tot ce faceam trebuia sa ma ajute sa fiu cel mai bun in fotbal", a marturisit Mbappe pentru L'Equipe.

Pentru colegul sau din atacul stelar al campioanei Frantei, Neymar, cea mai frumoasa amintire din copilarie este legata de castigarea unui premiu, pe cand avea doar 7 ani. Potrivit Four Four Two, sfatul brazilianului pentru micuti este sa ramana concentrati si sa nu renunte la visul lor.

"Vad o multime de tineri care au potential, dar care, din diferite motive, nu ajung acolo unde isi doresc. Este trist sa vezi ca se intampla asta, dar pot sa spun din propria experienta ca atunci cand ai un vis, trebuie sa faci anumite sacrificii. Trebuie sa ramai concentrat in toate momentele si sa ignori alte distractii. De asemenea, trebuie sa te asiguri ca intotdeauna ramai alaturi de familie, ca ai incredere in ei. Este important sa iti tii si cei mai buni prieteni aproape. Pe teren trebuie mereu sa dai totul si sa lucrezi mult. Daca respecti toate aceste indrumari, iti dai o sansa", a spus Neymar.

In galeria foto gasiti imagini din copilarie cu cei mai valorosi fotbalisti ai momentului!