I-a arbitrat pe Neymar si Mbappe in Champions League, iar acum e in somaj tehnic! Istvan Kovacs s-a reprofilat pe timpul izolarii si s-a apucat de gatit 

Istvan Kovacs e arbitrul roman care face cel mai bun orez cu lapte.

Istvan Kovacs a intrat in somaj tehnic, la fel ca Gnohere sau Adi Popa.

"Este o problema faptul ca noi nu suntem profesionisti. In aceasta perioada am fost incadrati in categoria sportivilor, am fost in somaj tehnic", a declarat Istvan Kovacs pentru PRO TV.

Lui Kovacs ii e dor de fotbal, dar nu s-a plictisit nici acasa.

"Citesc carti, ma uit la seriale si incerc sa gatesc. Imi place sa fac dulciuri. Ce pot sa fac cel mai bine este orez cu lapte", a spus arbitrul roman.

In decembrie, Kovacs i-a arbitrat pe Neymar si Mbappe in Champions League. Pentru el, meciurile de foc sunt in Romania.

"Derbyul Dinamo - Steaua este un meci special, acolo intotdeauna trebuie sa te pregatesti altfel decat la celelalte partide", a adaugat arbitrul international.