„Dictatura“ PSG-ului. Cam asta se întâmplă, la ora actuală, în fotbalul european, când vedem rezultatele parizienilor din ultima perioadă.

Cu excepția Mondialului Cluburilor, unde formația pregătită de Luis Enrique a pierdut finala, 0-3 cu Chelsea, în rest, francezii au dat drumul la „aspiratorul de trofee“. Ultimul lor succes, unul dramatic, în Supercupa Europei, doar a lungit lista victoriilor majore, obținute recent. Cu acest prilej, PSG a realizat și o premieră istorică!

PSG, o forță sub comanda lui Luis Enrique

Victoria obținută în fața celor de la Tottenham, după meciul găzduit de Udine, a făcut-o pe PSG unică. Concret, gruparea de pe „Parc des Princes“ e prima din Franța care își trece în palmares Supercupa Europei, un trofeu pus în joc, începând din 1972.

Iar triumful de aseară, a lungit lista trofeelor cucerite de PSG, în ultima perioadă, sub comanda lui Luis Enrique:

*Titlul în Franța

*Cupa Franței

*UEFA Champions League

*Supercupa Europei

Pentru ultimul succes, cel de la Udine, PSG a fost răsplătită cu suma de 5 milioane de euro. Învinsa Tottenham s-a ales cu 4 milioane de euro.

