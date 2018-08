Au trecut 21 de ani de la PSG - Steaua, scor 5-0

In 1997, Steaua castiga cu 3-0 la masa verde, in Ghencea, in primul tur preliminar al Champions League, dupa ce francezii au folosit un jucator in stare de suspendare.

In retur, situatia a fost dezastroasa. 5-0 victorie pentru PSG. Reghecampf, Rachita si Rotariu erau titulari in echipa Stelei pe Parc des PrInces.

Francezii au tinut sa aminteasca pe pagina oficiala a clubului ca au trecut 21 de ani de la victoria de vis obtinuta in fata Stelei.