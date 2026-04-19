Probleme pentru Bayern: starul bavarezilor s-a accidentat după victoria cu Real Madrid

Bayern nu a precizat durata indisponibilităţii, dar, potrivit presei germane, Serge Gnabry ar urma să fie absent de pe terenuri între 2 şi 4 luni: ziarul Bild vorbeşte de 2-3 luni, iar Sky menţionează 3-4 luni şi excluderea participării la Cupa Mondială.

Selecţionerul german Julian Nagelsmann trebuie să anunţe pe 12 mai lista cu 23-26 de jucători selecţionaţi pentru a reprezenta Germania la Cupa Mondială 2026 din America de Nord (Canada, Statele Unite, Mexic) din această vară (11 iunie-19 iulie).

Lăsat pe bancă săptămâna trecută la St. Pauli din cauza unei dureri la genunchi, Serge Gnabry a fost titular miercuri seara împotriva Realului, în returul sferturilor de finală ale Ligii Campionilor (4-3), jucând o oră înainte de a fi înlocuit de Jamal Musiala. Această accidentare survine în cel mai prost moment, în condiţiile în care clubul din München se apropie de sprintul final al sezonului şi este încă angajat pe trei fronturi.

Deşi titlul de campion este practic asigurat (un punct duminică împotriva lui Stuttgart va fi suficient), bavarezii trebuie să joace miercurea viitoare la Leverkusen în semifinalele Cupei Germaniei, înainte de dubla confruntare cu PSG în semifinalele Ligii Campionilor (meciul tur la Paris pe 28 aprilie, returul la München pe 6 mai).

Pentru a compensa absenţa lui Gnabry, antrenorul Bayernului poate conta pe revenirea treptată a lui Jamal Musiala, după accidentarea gravă suferită la Cupa Mondială a Cluburilor din iulie (fractură a peroneului stâng cu luxaţie a articulaţiei gleznei), news.ro.