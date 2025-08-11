Trofeul „Mihai Leu – Spirit de Campion”, acordat pentru prima dată unui pilot de doar 17 ani din Timișoara

Rareș Burnete (21 de ani) a confirmat imediat încrederea primită la Juve Stabia, noua sa echipă din Serie B.

Împrumutat de la Lecce din Serie A, atacantul român a marcat din nou, aducând victoria în ultimul meci amical, 1-0 cu Afragolese, și a ajuns la 5 reușite în cele 4 partide de pregătire disputate!

Atacantul ”oportunist” poate debuta oficial chiar împotriva lui Lecce, clubul de care aparține



Cu Afragolese, într-un amical care a durat 70 de minute, Burnete a înscris în urma unei pase decisive oferite de Piovanello: românul a trimis mingea în poartă cu o execuție de atacant pur-sânge, descrisă de italienii de la Calcio Lecce drept "o finalizare de oportunist".

Soarta face ca primul meci oficial al sezonului pentru Juve Stabia să fie pe 15 august, în Cupa Italiei, chiar împotriva celor de la Lecce, clubul care l-a cedat temporar pe Burnete.

Golurile lui Burnete la Juve Stabia



2 goluri în 7-0 cu Equipe Campania

1 gol în 6-1 cu Sarnese

Golul victoriei în 1-0 cu Potenza

Golul victoriei în 1-0 cu Afragolese

