Primul antrenor demis in Bundesliga! Un club a anuntat despartirea cu 4 etape inainte de finalul sezonului

O echipa din prima jumatate a clasamentului din Bundesliga a anuntat demiterea antrenorului.

Oficialii lui Hoffenheim au decis sa incheie contractul antrenorului Alfred Schreuder, in ciuda faptului ca acesta era valabil pana in 2022. Decizia a fost luata ca urmare a unei sedinte la care a participat si tehnicianul.

Potrivit Bild, reprezentantii clubului au mentionat ca despartirea a avut loc pentru ca cele 2 parti nu s-au inteles asupra unor detalii importante.

40% - Alfred Schreuder departs with the second-best win rate of all Hoffenheim managers in the Bundesliga, behind Julian Nagelsmann (43%). Split. pic.twitter.com/xM4Oogkndr — OptaJohan (@OptaJohan) June 9, 2020

Tehnicianul olandez a oferit primele declaratii dupa anuntul lui Hoffenheim.

"Am stiut de la bun inceput ca postul de antrenor al lui Hoffenheim va reprezenta o provocare uriasa. Am avut parte de multa bucurie de-a lungul perioadei petrecute aici. Vreau sa le multumesc celor din conducere pentru sansa de a antrena in Bundesliga.

Din pacate, n-am putut ajunge la un numitor comun in ceea ce priveste planul de viitor al clubului. Imi pare rau pentru aceasta situatie. Totusi, nu este ceva iesit din comun, astfel de lucruri se intampla in viata profesionala. Trebuie sa fii sincer cu ceilalti si sa tragi concluziile potrivite", a mentionat Alfred Schreuder.

Pana la finalul sezonului, Hoffenheim va fi antrenata de asistentii Matthias Kaltenbach, Michael Rechen si Timo Gross. In plus, in pregatirea echipei se va implica mai mult si directorul sportiv, Alexander Rosen.

In acest moment, cu 4 etape inainte de finalul sezonului, Hoffenheim este pe locul 7 in clasamentul din Bundesliga, la 2 puncte de ultima pozitie care garanteaza calificarea in cupele europene.

