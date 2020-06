Un club din Bundesliga il vrea pe Raul pe banca! Unde ar putea antrena fosta legenda a lui Real Madrid

Fosta legenda a lui Real Madrid este aproape sa preia un club din Bundesliga.

Este vorba despre Schalke 04, echipa la care fostul atacant a jucat in perioada 2010-2012 si care in prezent trece printr-o criza.

De la finalul lunii ianuarie, "minerii" nu au mai castigat niciun meci. 7 infrangeri si 4 remize au inregistrat jucatorii de pe Veltins-Arena, iar oficialii clubului se gandesc acum sa-i gaseasca un inlocuitor lui David Wagner.

Potrivit publicatiei germane Bild, Raul este favorit sa o antreneze pe Schalke. Spaniolul in varsta de 42 de ani mai are 2 luni de contract cu Real Madrid Castilla, astfel ca in aceasta vara va fi liber sa isi aleaga o noua destinatie.

Printre numele vehiculate sa ocupe banca lui Schalke 04 se mai regasesc Ralf Rangnick, Roger Schmidt si Ralph Hasenhuttl.