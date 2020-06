Imagini FABULOASE din Bundesliga! Fanii uneia dintre cele mai iubite echipe au scandat din padure! Ce s-a intamplat dupa meci

Fotbalul din Bundesliga a revenit pe teren, insa fara spectatori. Totusi, fanii au gasit metode de a-si incuraja echipa favorita.

In timpul meciului dintre Unio Berlin si Schalke, incheiat 1-1, aproximativ 30 de fani ai lui Union au scanda din padurea din spatele terenului. "Vrem sa vedem echipa", a fost mesajul suporterilor. Dupa meci, jucatorii s-au dus sa salute suporterii, urcandu-se pe niste mese pentru a-i vedea peste gardul ce inconjoara terenul.

Meciul s-a jucat duminica si Union a condus cu 1-0 inca din minutul 11. Schalke a egalat in minutul 28 si scorul a ramas 1-1 pana la final. Cele doua echipe sunt la mijlocul clasamentului, insa berlinezii mai au nevoie de cateva puncte pentru a scapa de grijile retrogradarii.

Fanii lui union Berlin sunt printre cei mai cunoscuti in Germania pentru atasamentul pe care il au fata de echipa din capitala. In vara trecuta au invadat terenul dupa o promovare mult asteptata, iar in acest sezon sunt aproape sa ramana in prima liga.

