Prima oferta pentru Puscas dupa ce a intrat in istoria lui Reading! Englezii i-au stabilit pretul: pleaca pe o SUMA URIASA

George Puscas a avut un an de exceptie.

Tanarul atacant roman a fost unul dintre eroii nationalei de tineret la Campionatul European din vara acolo unde Romania s-a oprit in semifinale, a facut pasul catre nationala de seniori si a prins un transfer in Anglia, la Reading. De asemenea, Puscas a fost desemnat cel mai bun fotbalist roman al anului.

Acum, Puscas se pregateste de un nou transfer. Cel putin asa sustine presa din Turcia care anunta ca Fenerbahce si Reading negociaza intens mutarea romanului. Englezii nu vor sa-l piarda dupa doar jumatate de sezon, insa turcii insista pentru aducerea lui Puscas. Reading a anuntat pretul: nu renunta la roman pentru mai putin de 10 milioane de euro.

Fenerbahce l-a dorit pe Puscas si in vara, insa atunci au pierdut batalia cu englezii. Turcii vor sa-l imprumute in iarna, cu optiune de cumparare la finalul sezonului.

George Puscas a jucat in 17 meciuri pentru Reading si a marcat 6 goluri pana acum. Trei dintre ele au venit insa in ultima etapa, atunci cand romanul a fost eroul echipei si a marcat un hat-trick in doar 5 minute stabilind un record in istoria clubului englez.