Reactia antrenorului lui Reading dupa hat-trick-ul de SENZATIE al lui Puscas: "Pentru mine, trebuia sa fie George!" 

George Puscas (23 ani) a fost protagonistul meciului lui Reading cu Wigan.

George Puscas si-a salvat echipa si a intrat in istoria lui Reading in acelasi meci. Atacantul roman a inscris un hat-trick, dupa ce echipa sa era condusa cu 1-0, inca din minutul 34. Puscas a deschis scorul in minutul 79, din penalty, iar de atunci nu s-a mai oprit, a mai inscris de doua ori, in 5 minute.

Astfel, atacantul a intrat in istoria clubului cu cel mai rapid hat-trick inscris.

Dupa meci, Mark Bowen, antrenorul lui Reading a avut doar cuvinte de lauda pentru Puscas.

"Sunt incantat pentru el. Imediat cum am primit penalty-ul, cativa din staff se intrebau daca ar trebui sa il bata altcineva. Pentru mine, trebuia sa fie George! Sa speram ca acesta este un punct de cotitura pentru el, in acest sezon. A avut ocazia sa faca un pas inainte si sa lase trecutul in urma. Stiam ca o sa faca asta. In ultimele 15 minutue, a aratat tuturor calitatile pe care le are.

A fost dificil pentru el, si stiu ca fanii au fost nerabdatori cu el, insa trebuie sa ii dam aceasta calitate. Daca primeste asta si castiga mai multa incredere in el, va marca.

Este un jucator tanar care a venit la un club cu asteptari mari. Insa, stiu ca avem un atacant care poate inscrie pentru noi. Cel mai mult m-a incantat atunci cand a intrat in vestiar, locul a explodat. Jucatorii il ovationau si aplaudau. Poti sa vezi acel zambet, care vine din rezultate si goluri", a declarat Mark Bowen pentru The Tilehurst End.

