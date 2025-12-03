Un munte de om! Așa a fost Lyuboslav Penev, cunoscut drept Lubo Penev, în cariera sa de fotbalist.

Un vârf masiv de careu, de 1,93 de metri, bulgarul a strălucit la formații precum Valencia, Atletico Madrid, Compostela și Celta Vigo. Iar la naționala stelară a țării sale, Penev a fost om de bază. După ce și-a agățat ghetele în cui, Lubo s-a apucat de antrenorat și, chiar dacă a fost inclusiv selecționerul Bulgariei, între 2011 și 2014, succesul pe care l-a avut, ca fotbalist, nu l-a mai atins pe banca tehnică.

Penev, internat în stare gravă: soția cere donații

Sport.ro a scris, ieri, despre drama lui Lubo Penev, ajuns acum la 59 de ani. Fostul internațional bulgar a fost internat de urgență, la un spital din Germania, fiind diagnosticat cu cancer renal în fază avansată.

Imediat, reacțiile au curs din lumea fotbalului, iar soția lui Penev, Kristina Miţeva, a lansat un apel disperat. Femeia a deschis un cont bancar pentru donaţii în vederea finanţării tratamentului soțului ei. Între timp, jurnaliștii spanioli de la As au aflat suma de care are nevoie Penev, pentru a-și îmbunătăți șansele în lupta cu cancerul.

Vorbim despre 300,000 de euro, o sumă imensă! Drept urmare, s-au mobilizat cluburile pentru care Penev a jucat, de-a lungul anilor, într-o tentativă de a aduna banii necesari tratamentului fostului atacant.

„Familia lui n-are suma necesară“

În dialog cu As, președintele Asociației Jucătorilor de la Valencia, Fernando Giner, a dezvăluit un amănunt tulburător.

„Situația e complicată și facem tot ce putem pentru a ajuta. De aceea, avem și această asociație, care vine în ajutorul unor jucători sau foști jucători, care trec prin momente dificile. Am luat legătura și cu celelalte cluburi pentru care a evoluat Penev și lucrăm împreună pentru a-l ajuta. E obligația noastră și facem asta din toată inima. Știu că situația familiei nu permite achitarea sumei de 300,000 de euro necesară tratamentului. Ultima dată, am vorbit cu Lubo, în vară, dar nu mi-a zis nimic de problema lui“, a povestit Fernando Giner.

