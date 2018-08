Presedintele de la Brest nu putea sa apara altfel :) Maradona, rupt in doua, in fata fanilor Dinamo Brest // VIDEO

Maradona s-a dat din nou in spectacol, dupa seria de aparitii caraghioase de la Mondialul din Rusia.

Maradona, presedintele clubului Dinamo Brest, s-a dat din nou in spectacol, de aceasta data in Belarus, in fata fanilor lui Dinamo, scrie Daily Mirror.

In filmuletul devenit viral pe net, Maradona (57 de ani) apare sus pe o masina, complet dezorientat.

La un moment dat, fostul mare star al Argentinei se descheie la camasa si le arata fanilor pieptul dezgolit.

Maradona GOAT No footballer is loved like maradona is loved The perfect footballer pic.twitter.com/e03kHXaI4j — SCARFACE (@LFC_LION) August 30, 2018