Premieră în fotbal, chiar la Mondial: antrenorul a arătat cartonașul verde! Ce a urmat

Fotbal extern
FIFA testează cartonașul verde la Cupa Mondială U20 care a debutat de câteva zile în Chile.

Cartonașul verde și-a făcut apariția în premieră la o competiție masculină oficială duminică, la meciul Maroc - Spania 2-0, disputat la Cupa Mondială U20.

Cartonașul verde, utilizat în premieră la Mondialul U20

Spre deosebire de cartonașele obișnuite, cel verde poate fi folosit exclusiv de antrenori. Prin arătarea cartonașului verde spre arbitru, tehnicienii pot solicita revederea unei faze la monitorul VAR.

Așa s-a întâmplat la meciul disputat duminică. Mohamed Ouahbi, selecționerul naționalei U20 a Marocului, a arătat cartonașul verde în minutul 78, când arbitrul a dictat un penalty pentru Spania. Centralul a fost apoi obligat să meargă la monitorul VAR și să revadă faza.

După câteva zeci de secunde în care a revăzut faza, arbitrul a decis să anuleze penalty-ul și să arate galben pentru simulare fotbalistului spaniol, scrie RMC Sport.

"Știam că nu a fost penalty. Am fost destul de aproape de fază și mi-am dat seama. Chiar dacă n-ar fi fost penalty, tot mi-aș fi folosit cartonașul verde pentru că acum am această posibilitate", a spus selecționerul Marocului, Mohamed Ouahbi, potrivit As.

Cartonașul verde, parte din Football Video Support (FVS) - o alternativă a VAR - a mai fost testat anterior la competiții de juniori și la Mondialul feminin U20. Sistemul este asemănător cu cele ale "challenge-urilor" din sporturile americane sau din tenis. Antrenorii pot solicita de două ori pe meci revederea unei faze controversate care implică un gol, un penalty sau un cartonaș roșu.

Cartonașul verde, doar acolo unde nu poate fi implementat clasicul VAR

FIFA a precizat clar că Football Video Support (FVS) nu are intenția de a înlocui actualul sistem VAR. Sistemul care implică arătarea cartonașului verde va fi folosit doar în competiții în care nu poate fi implementat clasicul VAR.

"FVS este fundamental diferit de sistemul VAR, deoarece, în absența arbitrilor video și, implicit, a verificării automate a tuturor fazelor și incidentelor eligibile, responsabilitatea de a solicita o revizuire revine antrenorului principal al echipei (sau, în lipsa acestuia, celui mai înalt oficial al echipei prezent în zona tehnică).

FIFA nu are absolut nicio intenție de a înlocui sistemul VAR. Dimpotrivă, FIFA este pe deplin angajată să sprijine implementarea sistemului VAR de fiecare dată când este posibil. Acest sistem s-a dovedit extrem de eficient: până în prezent, peste 200 de competiții individuale – desfășurate în cadrul a 65 de asociații membre din cinci confederații – au beneficiat de pe urma soluțiilor VAR care îi asistă pe arbitri în conducerea jocului", a transmis FIFA.

