Jose Mourinho a fost ofertat de naționala Angliei! Răspunsul oferit de "The Special One"

Tehnicianul a dezvăluit că a primit două oferte pentru a prelua postul de selecționer al naționalei Angliei, însă le-a refuzat pe ambele.

Jose Mourinho a fost ofertat de naționala Angliei! Răspunsul oferit

Mourinho a explicat de ce nu se simte pregătit să accepte un rol de antrenor la o echipă națională în acest moment al carierei sale. Motivul? E prea energic și prea entuziast pentru un rol care impune puține meciuri într-o fereastră lungă de timp.

"Am mai avut oportunități la echipa națională, dar le-am refuzat întotdeauna. Am primit oferte din partea Angliei de două ori, dar nu am acceptat.

Nu este o slujbă care mă va face fericit. Unul sau două meciuri pe lună, călătorii pentru a urmări jucători, așteptarea turneelor... Am o mulțime de energie în acest moment.

Poate într-o zi, când voi fi bătrân și obosit, dar nu astăzi", a declarat tehnicianul, conform HT Spor.

Fanii Fenerbahce vor fi încântați să afle că Mourinho se concentrează pe echipa de club, având ca obiectiv principal câștigarea titlului în Super Lig, pe care Fenerbahce nu l-a mai obținut din sezonul 2013-2014.

Pentru formația turcă urmează un meci tare în deplasare, la Kasimpașa. Partida se va disputa duminică, 15 septembrie, pe stadionul "Recep Tayyip Erdoğan", nu mai devreme de ora 17:00.