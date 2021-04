Mourinho, pus la zid dupa un nou esec la Tottenham! "The Special One a murit! Omul acela a disparut de mult"

Mourinho are mari probleme la Tottenham in acest sezon si risca sa nu prinda top 4, un adevarat dezastru pentru echipa lui Daniel Levy.

Dupa ce a luat prin suprindere fotbalul "mare" la inceputul aniilor 2000, atunci cand a reusit sa castige alaturi de FC Porto Champions League, iar dupa au urmat rezultate exceptionale la Chelsea si Real Madrid, Jose Mourinho pare ca nu mai reuseste sa atinga nivelul de atunci, iar criticile nu au intarziat sa apara, mai ales in conditiile in care in actualul sezon poate sa nu prinda nici macar un loc in TOP 4 in Premier League.

Chris Sutton (48 de ani), fost international englez si atacant la Blackburn Rovers, Chelsea sau Celtic, este ultimul nume de pe lista contestatarilor portughezului. "The Special One a murit si a cedat locul unui om frustrat, tulburat si iritant, care traieste din gloriile trecutului. Jose Mourinho care a castigat trei titluri in Premier League si a avut o carisma fascinanta este acum un om intunecat si suparat pe lume.

Cand a venit in Anglia, in 2004, era un om amuzant, inteligent si carismatic, care a intrat in Premier League ca un uragan. Omul acela a disparut de mult! De exemplu, Luke Shaw (n.r.- pe care Mourinho l-a pregatit la Man. United) a avut mari dificultati cu Mourinho, dar cu Solskjaer este fabulos. La fel se intampla cu echipa lui Tottenham", a tunat si a fulgerat Chris Sutton, citat de AS.