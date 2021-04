Asa ceva nu i s-a mai intamplat pana acum! Premiera negativa pentru Mbappe in meciul cu City! Starul lui PSG, depasit de Ederson si Navas

Manchester City a reusit sa intoarca scorul, dupa ce Paris Saint-Germain a avut avantajul pe tabela pana in minutul 64, cand Kevin de Bruyne a restabilit egalitate, iar mai apoi Riyad Mahrez a decis scorul final, dupa doar sapte minute. Meciul s-a incheiat 2-1 pentru echipa condusa de Pep Guardiola.

Kylian Mbappe nu a reusit sa se impuna in partida de miercuri seara si a fost aproape inexistent pe teren. Francezul a bifat un record negativ personal in Champions League. Este pentru prima oara cand atacantul lui PSG nu inregistreaza vreun sut pe poarta intr-o partida de Champions League.

Today was the first time in Kylian Mbappe's career in which he didn't register a single shot in a Champions League match that he started ???? pic.twitter.com/66nM9qOAmH